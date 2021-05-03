Suriye'deki rejim, sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı

Esed rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi süreci hiçe sayarak düzenlemeye çalıştığı sözde devlet başkanlığı seçiminde Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed'e, rejim yanlısı adayları rakip seçti.

Esed rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi süreci hiçe sayarak düzenlemeye çalıştığı sözde devlet başkanlığı seçiminde Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed'e, rejim yanlısı adayları rakip seçti.

Suriye'de BM öncülüğündeki siyasi süreci görmezden gelen ve halkın yarısından fazlasını yerinden ederek seçim kararı alan Esed rejimi, söz konusu devlet başkanlığı seçiminin nihai adaylarının isimlerini açıkladı.

Suriye muhalefetince "tiyatro" benzetmesi yapılan seçimde, Beşşar Esed'in sözde rakiplerinin profilleri ise dikkat çekti.

Rejimin anayasa mahkemesi, rejimin eski Devlet Bakanı Abdulllah Sellum ile kendilerini "Ulusal Muhalefet" olarak tanımlayan Mahmut Ahmet Meri'nin Esed'in rakipleri olduğunu açıkladı.

Mahkeme, adaylık için 51 kişinin başvurduğunu ancak sadece 3 ismin 250 üyeden oluşan rejim parlamentosundan geçerli oyları alarak adaylık hakkı kazandığını savundu.

Rejimin 2012'de tek taraflı hazırladığı anayasasına göre, başvuran kişinin seçime nihai aday olabilmesi için en az 35 milletvekilinin onayını alması gerekiyor.

AA muhabirlerinin derlediği bilgiye göre, rejim milletvekillerinin oylarıyla adaylıkları belirlenen Sellum ve Meri, rejimle doğrudan veya dolaylı olarak yakın ilişkilere sahip.

Suriye halkı nezdinde bilinirliği olmayan Sellum, 2003-2007 ve 2012-2016 dönemlerinde milletvekili olarak rejim saflarında yer aldı.

Daha önce de rejim hükümetinde 2016-2020 döneminde devlet bakanlığı görevini üstlenen Sellum, Baas Partisi önderliğinde kurulan "Ulusal İlerici Cephesi" bloku içerisinde yer alan Sosyalist Birlikçi Partisi saflarında yer alıyor.

Rejim ordusunun şehirleri bombalamasına destek veren aday: "Meri"

Esed rejiminin başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesini ve ülkenin güneyindeki bölgeleri bombalayarak ele geçirmesini "özgürleştirme" olarak tanımlayan Meri, rejimin muhalif bölgelere düzenlediği saldırılara destek vermesiyle biliniyor.

Meri, katıldığı televizyon programlarında, kendilerini Suriye halkının "gerçek" muhalefeti olarak gördüklerini belirterek Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK üyelerini ise ABD, Fransa ve Türkiye'ye "ajanlık" yapmakla suçladı.

Suriye'de rejim zindanlarında onlarca muhalif siyasi tutuklu bulunurken, Esed rejimi, kendilerine "Ulusal Muhalefet" veya "İç Muhalefet " adını veren grupların Şam'da faaliyet göstermelerine izin veriyor.

Siyasi süreci hiçe sayan başkanlık seçimi kararı

Esed rejimi, 18 Nisan'da, BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla devam eden siyasi süreci görmezden gelerek kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşın başlamasından bu yana krizin sona erdirilmesi için yoğun çabalar sarf edilirken, Esed rejimi her fırsatta bu adımları engelleyerek başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açıyor.

2012'den itibaren ülkedeki iç savaşın son bulması ve geçici hükümetin oluşturulması adına yapılan görüşmelerde uzlaşmaz bir yaklaşım sergileyen Esed rejimi, bu süre içerisinde kontrol ettiği bölgelerde 6 kez "göstermelik" seçimlere gitti.

Devlet başkanlığı seçimini meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti ise rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan