: Suriye'de engelliler golbol maçı yaptı

03.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:24

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Suriye'de görme engelliler için golbol maçı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birim Sorumlusu Yakup Alaca, yazılı açıklamasında, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'de kurulan Umut Evi Merkezi'nin, engelli insanlara umut olmaya devam ettiğini belirtti.

Merkez aracılığıyla doğuştan ya da savaş nedeniyle görme yetisini kaybedenlere yönelik okuma-yazma ve çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Alaca, bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla İdlib ve Azez'de yaşayan görme engeliler için golbol maçı düzenlediklerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Evi Merkezi öğretmenlerinden görme engelli Yasir Kaddur da İHH'nın kurduğu merkez sayesinde görme engellilere okuma-yazma, telefon ve bilgisayar eğitimi verdiğini belirtti.

Kaddur, golbol maçı için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görme engelli insanların yalnız olmadığını ve öğrenme yoluyla başarının mümkün olabileceği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu turnuvanın asıl amacı, görme engelli kardeşlerimiz evden dışarı çıkmadıkları için harekesiz kalmaktadır. Bizler de bu sporla hareket etmelerini sağlıyor ve kan dolaşımlarının normal seviyeye ulaştırıyoruz. Keşke imkanlarımız daha fazla olsa bu kardeşlerle daha fazla ilgilenebilsek. Onlar kendilerini unutulmuş insanlar gibi hissetmemeliler. Bu turnuva ile bu kardeşlerimizle daha fazla etkileşim kurmayı başardık. Bizler için engelli olmak, engel değildir."

Görememenin bir engel olmadığını, engelli bireylerin pes etmediği sürece üniversite okuyabildiğini, spor yapabildiğini ancak bunun için sağlıklı bireylerin desteğinin şart olduğunu ifade ederek, "Hayatı paylaşmak için engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası her iki takıma da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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