Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
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Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
07.07.2020 02:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 02:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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