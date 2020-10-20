Şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıktı
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Şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıktı

20.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:31
Şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın çalıntı olduğu, sürücünün ise 15 suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın çalıntı olduğu, sürücünün ise 15 suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli araç ve yayalara yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Bu sırada polisleri fark eden sürücü M.Ş, otomobili durdurarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan M.Ş, gözaltına alındı.

Araç ve sürücü sorgulaması yapan ekipler, aracın çalıntı olduğunu, sürücüsünün ise 15 ayrı suçtan kaydının bulunduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.Ş'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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