Sudan Sanayi Bakanı İbrahim Şeyh, Kovid-19'a yakalandı

Sudan Sanayi Bakanı İbrahim Şeyh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şeyh, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 10 gün önce özel bir hastanede sıtma teşhisi konmasına rağmen bugün Kovid-19'a yakalandığının ortaya çıktığını belirtti.

Sudanlı bakan, eşi ve iki kızının da kendisiyle temas sonucu Kovid-19'a yakalandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Acil Durum ve Salgın Kontrol İdaresi, son dönemde salgın vakalarında artış yaşandığını açıklayarak vatandaşların tedbirlere uymasını istedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından temin edilen 820 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, 3 Mart'ta Sudanlı yetkililere teslim edilmişti.

Bugüne kadar 28 bin 545 Kovid-19 vakasının kayda geçtiği Sudan'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 1895 kişi hayatını kaybetti.

Aşılama çalışmalarının henüz başlamadığı ülkede, 3 bin 566 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem