Sudan'da askeri yönetim ve sivil muhalefet Anayasal Bildiri Anlaşması'nı imzaladı

17.08.2019 20:18

Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması imzalandı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Afrika Birliği ve Etiyopya'nın ara buluculuğunda başkent Hartum'daki Sadaka (Dostluk) Kongre ve Toplantı Merkezi'nde düzenlenen törenle anayasal bildiriye imza koydu. Euronews.com'da Görüntüle