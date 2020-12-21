Sporda 2020'nin en iyileri belirlendi

Yılın futbolcusu Yusuf Yazıcı, yılın en iyi futbol takımı Başakşehir olduYılın en iyi sporcuları; Emre Sakçı, Hatice Kübra İlgün, Sümeyye Boyacı, Fatma Uruk ve Cedi OsmanKadın Ritmik Cimnastik Milli Takımımız yılın en iyisiYılın en iyi çıkış yapan federasyonu, Suat Çelen başkanlığındaki...