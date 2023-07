Yunusemre Belediyespor'da antrenörlerle istişare toplantısı yapıldı

Manisa'da 15 branşa hizmet veren Yunusemre Belediye spor'da ferdi branş antrenörleriyle yapılan istişare toplantıları bu sezon da devam etti.

Yunusemre Belediye spor'da 2023 yaz spor okulu ve elit performans yaş grubu çalışmaları son sürat devam ederken, ferdi amatör branş antrenörleriyle yapılan toplantılara yenisi eklendi. Yunusemre Millet Çarşısı'nda yapılan istişare toplantısına Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater ve antrenörler katıldı. Toplantıda yaz spor okulu çalışmalarındaki son durum, performans sporcularının gidişatı ve antrenörlerin istek ve talepleri konuşuldu. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, 2014 yılında üç branşla açtıkları kulübün bugün 15 branşta binlerce çocuk ve gence hizmet verdiğini, elde edilen başarılarla Türk sporuna milli sporcular yetiştirdiğini, istikrarlı örnek çalışma yapısıyla Manisa'da her geçen gün büyümeye ve ilgi görmeye devam ettiğini söyledi. Alkan, antrenörlerin çalışmalarından memnun olduklarını kaydederek, "Çocuklarımızın hayatında yol gösterici olan antrenörlerimiz, gurur duyduğumuz başarıların da gizli kahramanıdır. Değerli antrenörlerimize fedakarca emekleri için teşekkür ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde hem onların hem de sporcularımızın yanındayız. Bizlere her konuda maddi manevi desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA