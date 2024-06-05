KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ayın kaçında yatacak?

Kurban Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleri ne kadar ve ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjdeyi verdi. Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ayın kaçında yatacak? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attıklarını anlatarak, şöyle dedi:

"Dünyanın en kapsayıcı, yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkesiyiz. Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkemize bugüne kadar sadakatle bağlı kaldık. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı yüzde 49; 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını, söz verdiğimiz üzere, Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, genele ilişkin oransal zam dışında; 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı." ifadelerine yer verdi.

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine devam etti, "En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıktı.

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu Bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik. Ortak Paylaşım Platformu ve Çalışma Meclisini; sendikalarımızla, işverenlerimizle ve çalışma hayatının tüm temsilcileriyle gerçekleştirdik." dedi.