MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 5 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'nın 5 Haziran tarihli canlı yayınına erişmek isteyen izleyiciler için izleme linki paylaşıldı. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar merak ediliyor. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
3 genç kıza yapılan çirkin olayda yeni gelişme. Fitnat Ertekin yayınımızın ardından gözaltına alındı.
Selahattin Yalnız isimli şahıs cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakılmıştı. Beklenmedik bir gelişme yaşandı dün yayına gelen Fitnat Ertekin yayının ardından göz altına alındı.
Kadriye Pipun ve torunlarını arayan kayınvalide. ''Gelinim, oğlumu 765 bin TL dolandırdı''
28 yaşındaki Kadriye Pipun 5 yaşındaki oğlu Doğukan ve 6 yaşındaki kızı Binnaz'ı alarak kayıplara karıştı. Kayınvalidesi Güldane Hanım "8 yıllık gelinim, oğlumu dolandırıp kaçtı" iddiasında bulundu.
Dağ başında hesap soruldu iddiası. O gece Selin Öztürk'ün arkadaşları neden sorgulandı?
Taksici Emrah'ın eşi Figen Hanım yayına bağlandı. Taksici Emrah'ın ceza evine girmeden önce 25Bin lira kredi kartı borcu olduğunu, yapılandırma ile bunun 55 Bin lira olduğunu, stüdyodaki kişilerin sürekli Emrah'ı aradığını, Emrah'ın "onlar bildiklerini söylesinler, benim adımı geçirip durmasınlar" dediğini anlattı.
Cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıkmıştı. Mehmet Ali Özdemir'in eşi ve eşinin ailesi gözaltında.
3 çocuk babası, 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıkmıştı. Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ve eşinin ailesinin göz altına alındığı açıklandı.