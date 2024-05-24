Yılport Samsunspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde 43 puanı bulunan Samsun ekibi, son hafta öncesinde ligden düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligi tamamlamak istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Alman teknik direktör Markus Gisdol da bu maçta son kez takımın başında sahaya çıkacak.

Sakatlığı bulunan Lubomir Satka, VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı olan Alim Öztürk'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.