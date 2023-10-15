Van Spor Tesislerine Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Gözaltına Alındı

Vanspor tesislerinin önünde geçen araçtan silahla ateş edilmesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Van Spor Tesislerine Silahlı Saldırı" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "15 Ekim 2023 günü saat 02.50 sıralarında ilimiz Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Van Spor Kulübüne ait Şahabettin Özarslaner Spor Tesisi önünde meydana gelen araçtan ateş edilmesi konusuyla ilgili; yeteri kadar ekip ile olay yerine ivedi bir şekilde geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde tesisin bulunduğu sokak üzerinden geçen araç içerisinden ateş edildiği anlaşılmış, olay yerinde bulunan boş kovanlara el konulmuştur. Tesise ait yapılarda yapılan incelemelerde herhangi bir isabet olmadığı anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen araçta bulunan 3 şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar üzerinde yapılan arama neticesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ele geçirilmiştir. Adli tahkikata başlanılmış, konuyla ilgili çok yönlü araştırmalarımız devam etmektedir" denildi. - VAN