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Van'da derbi sonrası gerginlik

Spor Haberleri

- Van'da derbi sonrası gerginlik Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından caddeyi trafiğe kapatan taraftara polis müdahale etti.

- Van'da derbi sonrası gerginlik

VAN - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından caddeyi trafiğe kapatan taraftara polis müdahale etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray karşısında 3-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından sevinç gösterisi yapan taraftar, caddeyi trafiğe kapattı. Polisin kısa süreli müdahalesiyle taraftarlar dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Spor

Galatasaray Beşiktaş Van Spor Haberler

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