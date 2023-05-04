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U17 Elit A Ligi'nde şampiyon Sivasspor oldu

U17 Elit A Ligi'nde şampiyon Sivasspor oldu

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun U17 Elit A Ligi final maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, penaltılar sonucunda 11-10 mağlup ettiği rakibini yenerek şampiyon oldu. Ayrıca, U17 Elit A Ligi'nde en iyi teknik direktör, kaleci, gol kralı ve oyuncu da açıklandı. U17 Bölgesel Gelişim Ligi Yarı Final eşleşmeleri de belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük önem verdiği U17 Elit A Ligi final maçında, Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Rakibini penaltılar sonucunda 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligi'nin şampiyonu oldu.

D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan U17 Elit A Ligi final karşılaşmasında dakikalar henüz 5'i gösterirken Fenerbahçe, Çağrı Fedai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maça daha baskın başlayan sarı-lacivertli ekip, 23'üncü dakikada Samet Seymen Sargın'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Sivasspor'dan Yunus Emre Konak, dakikalar 29'u gösterirken sahneye çıkan isim oldu ve skoru 2-1'e getirerek farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi ve 45+1'inci dakikada Sivasspor, Emre Gökay ile skora denge getiren golü kaydetti ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarı sarı-lacivertli ekibin ataklarıyla başladı. Dakikalar 47'yi gösterirken bu kez Yasir Boz dengeyi bozan isim oldu ve Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan karşılaşmada, Emre Gökay, Fenerbahçe'nin golünden 5 dakika sonra bir kez daha maça denge getiren golü kaydetti ve skor 3-3 oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 90 dakikanın sonunda seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibini 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

U17 Elit A Ligi'nde en iyiler şu şekilde:

En İyi Teknik Direktör - Turan Bora (Sivasspor)

En İyi Kaleci - Serkan Kaan Sarman (Sivasspor)

Gol Kralı - Recep Yalın Direk (Galatasaray)

En İyi Oyuncu - Emre Gökay (Sivasspor)

U17 Bölgesel Gelişim Ligi Yarı Final eşleşmeleri ise şu şekilde;

15: 00 - Yomra Spor - Bursa Yıldırım Spor

18: 00 - Kocaelispor - Nazilli Belediyespor

İki karşılaşma da yarın D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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