Türkiye Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

İtalya'nın başkent Roma'da sona eren şampiyonada Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak zirvede yer aldı.

Bireyselde W1 erkekler Yiğit Can Aydın, makaralı yay kadınlar Öznur Cüre Girdi, takımlarda ise Makaralı Yay Karışık Milli Takımı (Öznur Cüre Girdi-Bülent Korkmaz), Makaralı Yay Kadın Milli Takımı (Öznur Cüre Girdi-Sevgi Yorulmaz), Klasik Yay Karışık Milli Takımı (Sadık Savaş-Yağmur Şengül), Klasik Yay Kadın Milli Takımı (Yağmur Şengül-Merve Nur Eroğlu), W1 Erkek Milli Takımı (Bahattin Hekimoğlu-Yiğit Caner Aydın) altın madalya kazandı.

W1 Karışık Milli Takımı (Nil Mısır-Yiğit Caner Aydın) gümüş, Klasik Yay Erkek Milli Takımı (Yavuz Papağan-Sadık Savaş) ve W1 erkeklerde Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.