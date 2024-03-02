Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün 3 maç yapıldı. Esenler Erokspor-Kapaklıspor: 78-86, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 83-68, Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor: 88-92
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün 3 maç yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Esenler Erokspor-Kapaklıspor: 78-86
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 83-68
Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor: 88-92