Survivor Özgür kimdir? Survivor All Star Özgür Tetik kaç yaşında, nereli?

Survivor All Star 2024 sezonunda kırmızı takımda mücadeleye başlayan Özgür, bu hafta eleme düellosunda yarıştı. Başarılı atışlarıyla dikkat çeken Özgür Tetik'in elenip elenmeyeceği ise merak konusu oldu.

SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Özgür Tetik, 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Ortaokul da basketbola ilgi duymaya başladı ve uzun yıllar basketbol oynadı Uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı. Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile evlidir.