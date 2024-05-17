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LGS GİRİŞ BELGESİ ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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LGS GİRİŞ BELGESİ ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı ve sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. LGS adayları ve velileri, sınav öncesi bu önemli bilgileri bekliyor.

Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar devam ederken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav yerlerinin de belirtileceği LGS sınav giriş belgelerinin mayıs ayında erişime açılacağını duyurdu. Peki, LGS sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak? LGS GİRİŞ BELGESİ ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, öğrenciler Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil, belirlenen farklı okullarda sınava girecekler.

LGS GİRİŞ BELGESİ ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav giriş belgeleri, öğrencinin sınav yeri, salonu, sıra numarası ve alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgileri içerecek ve 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekmektedir.

LGS GİRİŞ BELGESİ ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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