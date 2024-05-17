FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi?

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığı ve sezonun geri kalanında takımın başında Christos Kontis'in olacağı belirtildi. FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi? İşte ayrıntılar...

FATİH TERİM PANATHİNAİKOS'TAN AYRILDI MI?

Sezon ortalarında flaş bir kararla, Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Yunan ekibiyle yollarının ayrıldığı öne sürüldü.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.

İSTENENİ VEREMEDİ

Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis'in geçeceği de aktarıldı. Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.