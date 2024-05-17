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FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi?

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FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi? Ünlü Türk futbol teknik direktörü Fatih Terim'in Yunan takımı Panathinaikos'tan ayrılıp ayrılmadığı konusunda belirsizlikler mevcut. Bu durum futbol dünyasında büyük bir merak konusu olmuştur.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığı ve sezonun geri kalanında takımın başında Christos Kontis'in olacağı belirtildi. FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi? İşte ayrıntılar...

FATİH TERİM PANATHİNAİKOS'TAN AYRILDI MI?

Sezon ortalarında flaş bir kararla, Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Yunan ekibiyle yollarının ayrıldığı öne sürüldü.

FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi?

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.

FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi?

İSTENENİ VEREMEDİ

Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis'in geçeceği de aktarıldı. Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

FATİH TERİM, PANATHİNAİKOS'TAN ayrıldı mı? Yunan takımında Fatih Terim devri sona mı erdi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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