Üye Girişi
Haberler

Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız, olimpiyatları 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı. Böylelikle Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 8 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlar, bu olimpiyatlarda 40 yıl sonra bir ilki yaşadı.

1984'TEN SONRA İLK KEZ ALTIN MADALYAMIZ YOK

Organizasyonda atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede mücadele eden milli sporcularımız, altın madalya kazanma başarısı gösteremedi. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

8 KEZ POYUMA ÇIKTIK

Sporcularımız Paris'te 8 kez podyuma çıktı ve 3 gümüş ile 5 bronz madalya kazandı. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcularımız şu şekilde;

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
  • Taha Akgül- Bronz - Güreş - Erkekler 125 kg
  • Nafia Kuş Aydın- Bronz - Tekvando - Kadınlar 67 kg
Kaynak: Haberler.com / Spor

Los Angeles Türkiye Fransa Gümüş Paris Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki!
title