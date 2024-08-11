Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız, olimpiyatları 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı. Böylelikle Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.
Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 8 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlar, bu olimpiyatlarda 40 yıl sonra bir ilki yaşadı.
1984'TEN SONRA İLK KEZ ALTIN MADALYAMIZ YOK
Organizasyonda atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede mücadele eden milli sporcularımız, altın madalya kazanma başarısı gösteremedi. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.
8 KEZ POYUMA ÇIKTIK
Sporcularımız Paris'te 8 kez podyuma çıktı ve 3 gümüş ile 5 bronz madalya kazandı. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcularımız şu şekilde;
- Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
- Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
- Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
- Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
- Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
- Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
- Taha Akgül- Bronz - Güreş - Erkekler 125 kg
- Nafia Kuş Aydın- Bronz - Tekvando - Kadınlar 67 kg