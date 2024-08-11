Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 8 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlar, bu olimpiyatlarda 40 yıl sonra bir ilki yaşadı.

1984'TEN SONRA İLK KEZ ALTIN MADALYAMIZ YOK

Organizasyonda atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede mücadele eden milli sporcularımız, altın madalya kazanma başarısı gösteremedi. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

8 KEZ POYUMA ÇIKTIK

Sporcularımız Paris'te 8 kez podyuma çıktı ve 3 gümüş ile 5 bronz madalya kazandı. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcularımız şu şekilde;