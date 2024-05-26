Türk Sporcular Avrupa 13 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Avrupa 13 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, tek erkekler ve karışık çiftlerde altın madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyona tamamlandı.

Görkem Öçal, tek erkekler finalinde karşılaştığı Almanya'dan Lukas Wang'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Görkem ve Ela Su Yönter'den oluşan karışık çiftler takımı ise Çekya'dan Ondrej Moravek-Laura Marsickova ikilisini 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.