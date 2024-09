Türk Okçuluğunda 21 Bin Sporcu ve 1200 Antrenör Yetiştirildi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 21 binin üzerinde sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini söyledi.

Toksöz, Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Erzican'da federasyon faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk okçuluğun üzerine koyarak ilerlemeye devam ettiğini anlatan Toksöz, "2019 yılında kurulan ve her geçen gün artırdığımız lisanlı sporcu sayısı ve hakemleriyle yükselen bir federasyonuz. Kulüp sayısı 730'a çıktı ve 21 binin üzerinde sporcuyla 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdik." dedi.

"Kültürümüzü yaşatıyoruz"

Toksöz, geleneksel Türk okçuluğunun daha da ilerleyeceğini vurgulayarak okun Türk kültürü olduğuna değindi.

"Sadece ok atmıyoruz biz, bir kültürü yaşatmak, kültürüne sahip çıkacak torunların yetişmesi için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullanan Toksöz, "Türk okçuluğunda kazanan herkes, kaybeden yok. İnşallah bu geleneği sürdürmek, bu sporu yaşatmak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçulukta altın madalya aldığını hatırlatan Toksöz, "Ülkemize altın madalya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz ilerleyen zamanlarda daha da fazla madalyayı ülkemize getirmek. Türk okçuluğu zaten bir marka. Türk Okçuluğunu uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek gayemiz." diyerek sözlerini tamamladı.

"Fetihler yapmışız"

Yay ustası Mehmet Demir ise okçuluğa ilkokulda başladığını anlattı.

Yaptığı yayların uluslararası dereceler getirdiğini aktaran Demir, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimizin 'Çocuklarınıza at binmeyi, yüzmeyi ve ok atmayı öğretin' dediği ve aynı zamanda insan nefsinin terbiye edildiği bir spordur ok atmak. Şu anda spor olarak yapılıyor ama geçmiş dönemde tamamen savaş aleti olarak kullanılıyordu. Bu ok ve yayla bir sürü fetihler yapmışız. Bize de düşen bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve bu şekilde devam etmesini sağlamak." dedi.