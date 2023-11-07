TSYD Ankara Şubesi Kupası MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği Arasında Oynanacak

Mke Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasında oynanacak 56. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, 18 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Ankara'nın gelenekselleşen ve bu yıl 56. kez düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Kupası, 18 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak. Türk futbolunda bir asrı devirmiş iki takımın karşılaşacağı maç, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Faruk Koca: "Gençlerbirliği'yle geleneksel olarak bir kez daha karşı karşıya geleceğiz"

Cumhuriyetin 100. yılında kupa maçında yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Sezon başı ve ekim ayında Eryaman Stadı'nın zemininin uygun olamamasından dolayı bu karşılaşmayı oynayamamıştık. MKE Ankaragücü sadece Ankara'ya değil, Türk futboluna 113 yıldır büyük hizmetlerde bulunuyor. Ankara futbolu için de özel bir müsabaka olan bu maçta Gençlerbirliği'yle geleneksel olarak bir kez daha karşı karşıya geleceğiz. Milli arada bizim için de iyi bir hazırlık maçı olacak" ifadelerini kullandı.

Niyazi Akdaş: "Bütün başkentli futbolseverleri Eryaman Stadı'na davet ediyorum"

Gençlerbirliği'nin, Cumhuriyetin ve kulübün kuruluşunun 100. yılında kupa maçına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Ankara'nın en önemli iki takımı karşı karşıya gelecek. Bu değerli karşılaşmanın seyir keyfi yüksek şekilde fair-play'in en güzel örneklerini sergileyerek oynanacağına yürekten inanıyor, 18 Kasım Cumartesi günü bütün başkentli futbolseverleri, Eryaman Stadı'na davet ediyorum" dedi.

TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan ise geleneksel olan kupanın 56. kez düzenleyeceklerine işaret ederek, "Türkiye'nin en uzun soluklu turnuvası olan TSYD Ankara Şubesi Kupası'nı 56. kez düzenleyecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu turnuvanın olmazsa olmazı Türk futbolunun iki köklü kulübü MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği başta olmak üzere bu turnuvanın düzenlenmesinde taşın altına elini koyan herkese teşekkür ediyoruz. Başkentli sporseverleri 18 Kasım Cumartesi günü Eryaman Stadına bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA