Tribation, yenilenen arayüzünü kullanıcısının beğenisine sundu - Haberler

Spor kulüpleri ve tüm sporculara katkı sağlamayı hedefleyen Tribation projesi yenilenen arayüzüyle kullanıcısıyla buluştu. Yenilenen arayüzüyle uygulama kullanıcılarından tam not aldı.

Tüm branşlarda amatör sporcular ve profesyonel kulüpler arasında köprü kuracak olan Tribation çalışmalarına üç farklı bölgede devam etmekte. Sporun ve sporcunun dünya çapındaki buluşma uygulaması olma planıyla yola çıkan Tribation, İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) Vakfı, Göztepe, Altay, Altınordu, Karşıyaka, Menemen spor, Bergama Belediye spor, Düzce Kadın Futbal, Sakarya Voleybol SK ve Sakarya Amatör Sporcular Derneği referanslarıyla sporun buluşma noktası oldu. 2018 Ocak ayında Toronto'da geliştirilmeye başlanan ve Kanadalı bir Türk girişimci tarafından faaliyete geçirilen, İzmir'de ise lokasyonu gerçekleştirilen sporcuların sosyal medyası Tribation, scoutlar, yöneticiler, profesyonel oyuncular başta olmak üzere tüm sporseverler için faaliyetlerine Kanada, Sigapur ve Türkiye'de devam etmekte.

Uygulamanın özelliklerini anlatan Toramanoğlu, "Tribation tüm cihazlar ve tarayıcılara uygundur. 48 farklı dili destekler ve 56 spor dalını içerir. Anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video yükleme, grup etkinlikleri gibi özellikleri içerir. Gerçek zamanlı olarak spor etkinlikleri hakkında kişiselleştirilmiş içerik beslemesi sunar. Derinlik filtreleri ve çok çeşitli özelliklere sahip scout aracı mevcuttur. Keşfedilmeyi istemek ya da istememek kullanıcının tercihine sunulmuştur. Kişilerle doğrudan iletişime geçebilir, anlık düşünceleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Reşit olmayanlar, tüm iletişimlerini izleyebilecek bir vasiden izin almak zorundadır. Uygulama, sporcular ve tüm normal kullanıcılar için ücretsizdir. Scoutlar yerel gelire göre ayarlanmış bir prim ödeyecek içeriklere ulaşabilirler. Scoutların kimliği, erişim verilmeden önce doğrulanır" ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor