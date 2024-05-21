Trendyol 1. Lig Play-off Final Maçı Adana'da Yapılacak
Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da yapılacak. Sakaryaspor ile Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak final, saat 20.00'de başlayacak.
1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Çorum'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.