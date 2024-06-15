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İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olan enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız." diyen Erdoğan, faiz indirimi ihtimalini tekrar gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Son 1 yılda yüzde 75'e kadar çıkan enflasyonla ilgili konuşan Erdoğan, uyguladıkları politikalarla hedefe yaklaştıklarını belirtip "Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek." dedi.

"BÜTÜN MESELE YİNE GELİYOR, FAİZE DAYANIYOR"

Enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir faiz yorumu da yapan Erdoğan, tekrar faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıdı. "Şu anda işi sıkı tutuyoruz." diyen Erdoğan "Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" diyen Erdoğan, Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki "Faiz sebep enflasyon netice" tezini hatırlatan çıkışla "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN AŞINA EKMEĞİNE KAN DOĞRAYANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Merkez Bankası rezervlerinin 146,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Rezervlerdeki artış devam edecek." sözlerini sarf ederek şöyle devam etti:

"Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. Bu kritik süreci bir taraftan mali disiplini koruyup, kamuda tasarrufu teşvik ederek, diğer taraftan denetimleri artırarak hassasiyetle yürüteceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (9)

Baba Yabgu:

Sana gelen çıkan yok olan millete oluyor deneme tahtasımıyız biz

105
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Güven önemlş:

şimdi faiz düşer döviz artar diye millet döviz tutacak. alış veriş bitti

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Kardelen:

olan millete oluyor zam yapanlara bisey olmuyor milletin cebine göz dikerek vergilere sokarak devlet yonetilmez

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Ali Tokgönül:

gene mi !

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mehmet ozan:

ilk araclardaki ÖTV kaldırın dicem ama yeni %40 zam yolda o yüzden sözlerinize asla inanmıyoruz malesef....

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Ahmet Uzturk:

ne derse tersini oluyor, ben biliyorum ben ekonomistim diyor hala gördük kukla nebati döneminde dünya enflasyon rekoru kırmaya devam ediyoruz

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Abdullah KARAMAN:

çok acil faizleri indirin. çünkü insanlar evlerini satıp bankaya faize yatırıp 15 TL ev kirası alacağına 100 bin TL faiz alıyor. böyle olunca kimse işyeri, fabrika vs. kurmuyor.

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Mujdat:

ekonomistmiş mişmişmiş ??????

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Sedat Açıkgöz:

hep aynı, sonuç yok

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