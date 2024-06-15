MasterChef Soykan kimdir? İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim?

2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi.İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim? MasterChef Soykan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

İCARDİ'YE BENZEYEN MASTERCHEF YARIŞMACISI SOYKAN KİM?

İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı hakkında bilgiler bu akşam paylaşılacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.