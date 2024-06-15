Macaristan - İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

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MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI CANLI YAYIN

Macaristan - İsviçre maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Macaristan - İsviçre maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan - İsviçre maçı saat 16.00'da başladı

MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan - İsviçre maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

MACARİSTAN – İSVİÇREMAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan - İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN – İSVİÇREMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Macaristan - İsviçre maçıKöln'da, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.