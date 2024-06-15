Macaristan - İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Macaristan - İsviçre maçı canlı izle araştırması yapıyor. Macaristan - İsviçre maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Macaristan - İsviçre maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Macaristan - İsviçre maçını hangi kanal veriyor? İşte Macaristan - İsviçre canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...
Macaristan - İsviçre maçı canlı izle! Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Macaristan - İsviçre maçı canlı izle araştırması yapıyor. Macaristan - İsviçre maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Macaristan - İsviçre maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Macaristan - İsviçre maçını hangi kanal veriyor? İşte Macaristan - İsviçre canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...
MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE
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MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI CANLI YAYIN
Macaristan - İsviçre maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Macaristan - İsviçre maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.
• Uydu: TÜRKSAT 4A
• Frekans: 11794
• Polarizasyon: V Dikey
• Sembol Oranı: 30.000
• FEC: 3/4
MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Macaristan - İsviçre maçı saat 16.00'da başladı
MACARİSTAN – İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?
Macaristan - İsviçre maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.
MACARİSTAN – İSVİÇREMAÇI HANGİ KANALDA?
Macaristan - İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MACARİSTAN – İSVİÇREMAÇI NEREDE OYNANACAK?
Macaristan - İsviçre maçıKöln'da, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.