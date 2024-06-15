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Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...?

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Güneşin doğuşu illere göre farklılık gösterdiği için namaz saatleri de il il değişiyor. Bayram namazı güneşin doğuş vaktinden 50 dakika sonra cemaatle birlikte kılınıyor. Peki, Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...?

İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bayram ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bayram namazı vakitlerini inceliyor. Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...?

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU!

Adana Bayram Namazı : 05:52

Adıyaman Bayram Namazı : 05:38

Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07

Ağrı Bayram Namazı : 05:14

Aksaray Bayram Namazı : 05:54

Amasya Bayram Namazı : 05:41

Ankara Bayram Namazı : 05.54

Antalya Bayram Namazı : 06:11

Ardahan Bayram Namazı : 05:12

Artvin Bayram Namazı : 05:15

Aydın Bayram Namazı : 06:29

Balıkesir Bayram Namazı : 06:15

Bartın Bayram Namazı : 05:52

Batman Bayram Namazı : 05:27

Bayburt Bayram Namazı : 05:24

Bilecik Bayram Namazı : 06:05

Bingöl Bayram Namazı : 05:27

Bitlis Bayram Namazı : 05:21

Bolu Bayram Namazı : 05:57

Burdur Bayram Namazı : 06:10

Bursa Bayram Namazı : 06:09

Çanakkale Bayram Namazı : 06:20

Çankırı Bayram Namazı : 05:50

Çorum Bayram Namazı : 05:44

Denizli Bayram Namazı : 06:15

Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30

Düzce Bayram Namazı : 05:59

Edirne Bayram Namazı : 06:15

Elazığ Bayram Namazı : 05:32

Erzincan Bayram Namazı : 05:28

Erzurum Bayram Namazı : 05:21

Eskişehir Bayram Namazı : 06:04

Gaziantep Bayram Namazı : 05:43

Giresun Bayram Namazı : 05:30

Gümüşhane Bayram Namazı : 05:27

Hakkâri Bayram Namazı : 05:17

Hatay Bayram Namazı : 05:50

Iğdır Bayram Namazı : 05:10

Isparta Bayram Namazı : 06:09

İstanbul Bayram Namazı : 06.07

İzmir Bayram Namazı : 06:21

Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:44

Karabük Bayram Namazı : 05:52

Karaman Bayram Namazı : 06:00

Kars Bayram Namazı : 05:12

Kastamonu Bayram Namazı : 05:47

Kayseri Bayram Namazı : 05:47

Kilis Bayram Namazı : 05:45

Kırıkkale Bayram Namazı: 05:52

Kırklareli Bayram Namazı: 06:12

Kırşehir Bayram Namazı: 05:51

Kocaeli Bayram Namazı: 06:04

Konya Bayram Namazı: 06:01

Kütahya Bayram Namazı: 06:07

Malatya Bayram Namazı: 05:37

Manisa Bayram Namazı: 06:19

Mardin Bayram Namazı: 05:29

Mersin Bayram Namazı: 05:55

Muğla Bayram Namazı: 06:19

Muş Bayram Namazı: 05:23

Nevşehir Bayram Namazı: 05:50

Niğde Bayram Namazı: 05:52

Ordu Bayram Namazı: 05:32

Osmaniye Bayram Namazı: 05:48

Rize Bayram Namazı: 05:21

Sakarya Bayram Namazı: 06:02

Samsun Bayram Namazı: 05:37

Siirt Bayram Namazı: 05:23

Sinop Bayram Namazı: 05:40

Sivas Bayram Namazı: 05:38

Şanlıurfa Bayram Namazı: 05:38

Şırnak Bayram Namazı: 05:22

Tekirdağ Bayram Namazı: 06:13

Tokat Bayram Namazı: 05:39

Trabzon Bayram Namazı: 05:24

Tunceli Bayram Namazı: 05:30

Uşak Bayram Namazı: 06:11

Van Bayram Namazı: 05:16

Yalova Bayram Namazı: 06:07

Yozgat Bayram Namazı: 05:47

Zonguldak Bayram Namazı: 05:55

YURTDIŞINDA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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