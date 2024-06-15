Üye Girişi
Haberler

TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1 güncel frekans bilgileri! TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var? merak ediyor.

TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var?

TRT 1 NEDEN YOK?

futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trt Televizyon Gündem Teknoloji Spor Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

 İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Bakmadan Geçme

İspanya - Hırvatistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya - Hırvatistan maçı ne oldu? İspanya - Hırvatistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya - Hırvatistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917 Macaristan - İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Macaristan - İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT 1 internetten neden izleyemiyorum, TRT 1 çöktü mü? #129300 Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Macaristan - İsviçre maçı ne oldu? #9917 TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var? Macaristan - İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? MasterChef Soykan kimdir? İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim? Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? İl il bayram namazı saatleri belli oldu! Kurban Bayramı tebrik mesajları 2024! Kurban Bayramı Mesajları kısa ve öz 2024: Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları! Bayram mesajları kısa anlamlı, en güzel bayram mesajları neler 2024? Dualı, ayetli, resimli Kurban Bayramı mesajları, sözleri! Kurban Bayramı mesajları 2024: En güzel resimli bayram mesajları
Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title