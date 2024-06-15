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Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti

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Beşiktaş, Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlı kulüp, Paulista'ya ilk iki sezon için 2 milyon 120 bin euro, üçüncü sezon için ise 2 milyon 110 bin euro maaş ödeyecek. Öte yandan tecrübeli stoperin alacağı 1 milyon euro imza parası da sözleşme süresi boyunca verilecek.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk transferini açıkladı. Son olarak İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamadatecrübeli stoperin sözleşme detaylarını ve maaşını duyurdu.

PAULİSTA'NIN MAAŞI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti

ATLETİCO'DA 5 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Valencia'dan Atletico Madrid'e transfer olan Gabriel Paulista, 5 resmi maçta forma giydi ve skor katkısı sağlamadı. Madrid temsilcisiyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Gabriel Armando de Abreu, 26 Kasım 1990'da São Paulo, Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine Vitória kulübünde başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Avrupa'ya transfer oldu. İlk Avrupa deneyimini Villarreal'de yaşadı, ardından Arsenal'e transfer oldu. İngiltere'deki başarılı kariyerinin ardından Valencia'ya geçti ve burada uzun süre forma giydi. Ocak 2024'te Atlético Madrid'e transfer oldu. Gabriel Paulista, profesyonel kariyerine 2010 yılında Vitória'da başladı. Burada Campeonato Baiano'da iki kez şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Villarreal'e transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Villarreal'de başarılı bir performans sergileyen Paulista, 2015 yılında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'de iki FA Cup kazandı. 2017 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 200'den fazla maçta forma giydi, 2019 yılında Copa del Rey'i kazandı. Ocak 2024'te Atlético Madrid ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Veysel null:

salıncakçı jk ye bir balon transfer daha

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