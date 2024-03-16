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Trabzonspor'un Orsic'ten kazanma umudu

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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarınki Fenerbahçe maçında kazanacaklarını umduğunu söyledi. Orsic, sakatlık sonrası takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, "Umuyorum ki yarın kazanacağız." dedi.

Hırvat futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabında Slovenya'da sakatlandığını hatırlatan Orsic, şunları kaydetti:

"Uzunca bir süre oldu. Bilmiyorum, o günü hatırlamak da istemiyorum. O gün benim adıma her şey değişti. Trabzon'a gelmekten çok mutluydum. Bu sakatlık yaşandığında da her şeyin değişeceğini biliyordum. Ama sonunda takımla beraber çalışmalara dönmekten gerçekten mutluyum. ve umuyorum sağlıklı kalıp hedeflerini gerçekleştirmesi için takıma yardımcı olabilirim."

Takıma katılıp yeniden oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Orsic, "Uzun süredir kulüpteyim ve uzun bir süre sahadan uzak kaldım. Dolayısıyla tekrar takımla olmaktan mutluyum. Umuyorum ki yarın kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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