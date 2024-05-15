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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgüler! Ancelotti Arda Güler için ne söyledi, olay ne?

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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgüler! Ancelotti Arda Güler için ne söyledi, olay ne? Ünlü futbol antrenörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Ancelotti'nin bu yorumları, futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve olay oldu. Arda Güler'in performansı, Ancelotti'nin dikkatini çekti ve olumlu yorumlarını esirgemedi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Alaves maçında da gol atan milli yıldızımız Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık" dedi. Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgüler! Ancelotti Arda Güler için ne söyledi, olay ne? İşte ayrıntılar...

ANCELOTTİ ARDA GÜLER'E NE DEDİ?

İspanyol devi Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 yendiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgüler! Ancelotti Arda Güler için ne söyledi, olay ne?

Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık" dedi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgüler! Ancelotti Arda Güler için ne söyledi, olay ne?

4 GOL ATTI

Eflatun-beyazlı formayla bu sezon toplmda 11 maçta süren alan milli yıldızımız Arda, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez gol atmayı başardı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgüler! Ancelotti Arda Güler için ne söyledi, olay ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Carlo Ancelotti Arda Güler Gündem Spor Haberler

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