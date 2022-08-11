Trabzon haberleri! Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzon haberler: Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren idmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yapıldı. Bordo-beyazlı kafile, bugün hava yoluyla Trabzon'a hareket etti. Trabzonspor - Hatayspor karşılaşması Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. - HATAY İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Hatayspor Trabzon Spor Haberler

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