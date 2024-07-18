TFF, başkanını seçiyor! Oy verme işlemi devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Konuşmaların ardından saat 16.30'da toplantıya 10 dakika ara verildi. Bu süreçte sandıklar kuruldu ve saat 16.50'de oy verme işlemi başladı. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu tüm hızıyla devam ederken, iki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin listesi:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen."

Yedek Listesi: "Fuat Guguloğlu, İbrahim Şafak Sağlam, Cengiz Erdem, Ömer Serdar, Özer Kuzu, Osman Özdemir, Habil Yazıcı, Abdullah Altınkum, Süleyman Kocasert, Rıza Kasapoğlu, Şevket Çelik, Taha Güvendi, Remzi Ay, Veysi Duyan"

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Yedek Listesi:"Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan"

BÜYÜKEKŞİ VE KOÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek karşılık verdi. Bu tartışmanın ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi ve Ali Koç, ""Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi. Bu ifadelerin ardından tartışma son buldu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİNİN AÇIKLAMALARI

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ'A YANIT: BU İFADELERİ KINIYORUM

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik eleştirilerine "Çok değerli bir camianın başkanının hakaretine maruz kaldık. Bu ifadeleri kınıyorum. Eleştirileri saygıyla karşılarız ancak üslup şartıyla! Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz! Yapacağımız işleri konuşarak değil, yerine getirerek yaptık. Günü kurtarmak için kaostan beslenen tartışmalara zaman harcayamayız. Ülke futbolunu büyütmek için ön yargılardan arınarak, hep beraber çalışmalıyız" ifadeleriyle yanıt verdi.

PROJELERİNİ AÇIKLADI

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmeleri halinde gerçekleştirmeyi hedeflediği 8 eylem planı ise şu şekilde;

Kulüplerin Spor Toto ve iddaa gelirleri artacak.

Toto ve iddaa gelirleri artacak. Sponsorluk ve yayın gelirleri artmaya devam edecek.

Teknik heyet ve futbolcuların Bağ-Kur'lu olması için Bakanlık ile görüşme yaptım.

Kulüp gelirlerini yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşacağız.

Oyuncu uygunluğu kuralını kulüplerimizin görüşlerine göre değerlendireceğiz.

Türkiye Kupası'nın gelirlerini üç kat arttırdık. Süper Kupa'ya yeni format getirdik.

2. Lig ve 3. Lig'de toplam 25-26 maçı her hafta TFF YouTube kanalından yayınlayacağız.

Dünya Kupası'nda inşallah milletimizi gururlandıracağız.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"KULÜP BAŞKANLARININ PFDK'YA SEVKLERİNİ YASAKLAYACAĞIZ"

"Oy pusulalarını da seçecektik, beyazı seçmek istedik. Çünkü Türk futbolunda beyaz bir sayfa açmak istiyoruz" diyen Hacıosmanoğlu "Bu salondan başkan olarak çıkarsam ilk işim; kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN ADALETE İHTİYACI VAR"

Türk futbolunun sorunlarını bildiğini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu ""Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Futbolda adalet diyoruz. Bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. TFF Başkanı adaleti sağlamak zor değil. Sağlama niyetiniz yoksa niye aday oluyorsunuz? Büyükekşi 'Akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik' dedi. Nasıl yetiştiler, ben anlamadım? Siz başkan olarak irade ortaya koyabiliyor musunuz? Mecnun başkan ile biz forma çıkardık, her takıma eşitiz. Bunu sağlamak zor değil! Ancak adalet sağlama niyetiniz yoksa, neden aday oluyorsunuz? Siz bir hafta birine, bir hafta birine yaranıyorsunuz. Siz böyle yaparsanız, alttakiler dağılır gider. 600 sene dünyayı yönettik, kendi evlatlarımıza güvenmiyoruz. Onca parayı yabancı hakeme veriyoruz" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, adaylık süreciyle ilgili de "Aday olmaya karar verdiğim zaman ilk Mecnun Başkan'ı aradım. Daha önce bu kurulda çok iyi dost olmamıza rağmen ufak bir tartışma olmuştu aramızda. Dedim ki 'Sayın başkanım, Türk futbolunun artık barışa, huzura, kardeşliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ İBRA EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

JW Marriott Hotel'de yapılan kongrede, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu. Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulunca onaylanan para ve hak mahrumiyeti cezalarının kaldırılmasına yönelik bir önerge sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan'ın yaptığı oylamada, çoğunluk önergenin genel kurul maddesi olarak eklenmesini kabul etti. Bu önerge gündemin son maddesi olarak görüşülecek. Maddenin kabul edilmesi için üçte iki kabul oyu gerekli olacak.