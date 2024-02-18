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TFF 3. Lig 20. Hafta Maç Sonuçları

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TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup: Malatya Arguvan SK-Tarsus İdmanyurdu: 0-2, Artvin Hopaspor-Mardin 1969 Spor: 3-0, Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0, Talasgücü Belediyespor-Aliağa: 2-4, Karabük İdmanyurdu-Kırıkkalegücü: 2-1, İnegöl Kafkasspor-Kepezspor: 0-0. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK-Sapanca Gençlikspor: 2-0, Kemerkent Bulvarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0, Kelkit Hürriyetspor-Pazarspor: 0-0, Anadolu Üniversitesi-Turgutluspor: 0-2, 3Gen Holding Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 1-0. 3. Grup: Fatsa Belediyespor-Bornova 1877: 0-1, Sivas Dört Eylül-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0, Osmaniyespor FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1, Karaköprü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 5-1, Bayburt Özel İdare-Kuşadasıspor: 2-0, Karatay Termal 1922 Konyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0, Silivrispor-Akhisarspor: 1-3. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0, Balıkesirspor-Muş 1984 Muşspor: 0-0, Tokat Belediye Plevnespor-Orduspor 1967: 2-0, Bitexen Adana 1954 FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Malatya Arguvan SK- Tarsus İdmanyurdu : 0-2

Artvin Hopaspor- Mardin 1969 Spor: 3-0

Küçükçekmece Sinopspor- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-0

Talasgücü Belediyespor-Aliağa: 2-4

Karabük İdmanyurdu-Kırıkkalegücü: 2-1

İnegöl Kafkasspor-Kepezspor: 0-0

2. Grup:

Hacettepe 1945 SK-Sapanca Gençlikspor: 2-0

Kemerkent Bulvarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0

Kelkit Hürriyetspor- Pazarspor : 0-0

Anadolu Üniversitesi- Turgutluspor : 0-2

3Gen Holding Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

3. Grup:

Fatsa Belediyespor-Bornova 1877: 0-1

Sivas Dört Eylül- Büyükçekmece Tepecikspor : 2-0

Osmaniyespor FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1

Karaköprü Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği : 5-1

Bayburt Özel İdare-Kuşadasıspor: 2-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0

Silivrispor-Akhisarspor: 1-3

4. Grup:

İdaş Çatalcaspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Balıkesirspor- Muş 1984 Muşspor: 0-0

Tokat Belediye Plevnespor- Orduspor 1967: 2-0

Bitexen Adana 1954 FK- Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Kaynak: AA / Spor

Büyükçekmece Tepecikspor Ayvalıkgücü Belediyespor Darıca Gençlerbirliği Anadolu Üniversitesi Tarsus İdmanyurdu Balıkesirspor Küçükçekmece Turgutluspor Çatalcaspor Elazığspor Sinopspor Pazarspor Konyaspor Orduspor Nevşehir Malatya Bayburt Arguvan Karabük Termal İnegöl Artvin Mardin Adana Eylül Sivas Siirt Tokat Ağrı İdaş Spor Çay Muş Spor Güncel Haberler

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