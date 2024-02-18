TFF 3. Lig 20. Hafta Maç Sonuçları
TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup: Malatya Arguvan SK-Tarsus İdmanyurdu: 0-2, Artvin Hopaspor-Mardin 1969 Spor: 3-0, Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0, Talasgücü Belediyespor-Aliağa: 2-4, Karabük İdmanyurdu-Kırıkkalegücü: 2-1, İnegöl Kafkasspor-Kepezspor: 0-0. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK-Sapanca Gençlikspor: 2-0, Kemerkent Bulvarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0, Kelkit Hürriyetspor-Pazarspor: 0-0, Anadolu Üniversitesi-Turgutluspor: 0-2, 3Gen Holding Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 1-0. 3. Grup: Fatsa Belediyespor-Bornova 1877: 0-1, Sivas Dört Eylül-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0, Osmaniyespor FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1, Karaköprü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 5-1, Bayburt Özel İdare-Kuşadasıspor: 2-0, Karatay Termal 1922 Konyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0, Silivrispor-Akhisarspor: 1-3. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0, Balıkesirspor-Muş 1984 Muşspor: 0-0, Tokat Belediye Plevnespor-Orduspor 1967: 2-0, Bitexen Adana 1954 FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Malatya Arguvan SK- Tarsus İdmanyurdu : 0-2
Artvin Hopaspor- Mardin 1969 Spor: 3-0
Küçükçekmece Sinopspor- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-0
Talasgücü Belediyespor-Aliağa: 2-4
Karabük İdmanyurdu-Kırıkkalegücü: 2-1
İnegöl Kafkasspor-Kepezspor: 0-0
2. Grup:
Hacettepe 1945 SK-Sapanca Gençlikspor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0
Kelkit Hürriyetspor- Pazarspor : 0-0
Anadolu Üniversitesi- Turgutluspor : 0-2
3Gen Holding Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
3. Grup:
Fatsa Belediyespor-Bornova 1877: 0-1
Sivas Dört Eylül- Büyükçekmece Tepecikspor : 2-0
Osmaniyespor FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Karaköprü Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği : 5-1
Bayburt Özel İdare-Kuşadasıspor: 2-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0
Silivrispor-Akhisarspor: 1-3
4. Grup:
İdaş Çatalcaspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
Balıkesirspor- Muş 1984 Muşspor: 0-0
Tokat Belediye Plevnespor- Orduspor 1967: 2-0
Bitexen Adana 1954 FK- Siirt İl Özel İdaresi: 2-0