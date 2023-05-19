Tavşanlı'da 19 Mayıs coşkusu

Tavşanlı'da bayram coşkusu

Gösteriler sırasında 2 sokak köpeğinin sahaya girmesi ise tören alanında bulunanların tebessümüne neden oldu

KÜTAHYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Günün anlamı ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdür vekili Mustafa Sert yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu.

Okullarda dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaları Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Vekili Naci Eraslan ve Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Halk oyunları gösterileri, karate ve okçuluk sporu ile ilgili gösterilerin ardından tören sona erdi.

Gösteriler sırasında 2 sokak köpeğinin sahaya girmesi ise tören alanında bulunanların tebessümüne neden oldu.