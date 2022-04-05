Sutopunda yeni MHK görevine başladı
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Sutopu Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Erhan Tulga'nın atandığını duyurdu.
Türkiye Sutopu Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Erhan Tulga'nın atandığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni MHK'nin Erhan Tulga'nın başkanlığında göreve başladığı belirtilirken, eski başkan Haluk Toygarlı ve üyelere teşekkür edildiği aktarıldı.
Erhan Tulga'nın başkanlığındaki yeni MHK'de üyelerin Mehmet Süngü, Salih Yılmaz, Tuncay Şenyüz ve Ali Özsoy'un olduğu kaydedildi.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
AA / Erkan Tiryaki - Spor