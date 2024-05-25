Sivasspor, sezonu galibiyetle kapattı
Sivasspor, ligin son maçında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu sahada galibiyet pozu verdi.
Sivasspor, ligin son maçında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu sahada galibiyet pozu verdi.
Sivas Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 9'da Fode Koita ile 53'te Mijo Caktas attı. Sezonu galibiyetle tamamlayan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayserispor maçının ardından sahada galibiyet pozu verdi.
Futbolcular daha sonra taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptılar. - SİVAS