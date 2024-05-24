Sivasspor, Kayserispor maçı için hazır
Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalar yaptı.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezonun son antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. - SİVAS