Sivasspor'da Rey Manaj veda turu attı

Sivasspor'da takımdan ayrılacak olan golcü futbolcu Rey Manaj, statta veda turu attı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma sonunda kırmızı-beyazlı takımdan ayrılacak olan golcü futbolcu Rey Manaj, tribünleri selamlayarak el salladı ve veda etti.

Taraftarların tezahüratları eşliğinde statta tur atan Rey Manaj, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.

Diğer yandan Manaj'a birçok kulüpten teklif geldiğini ve Sivasspor Yönetimi'nin kısa süre içerisinde futbolcu ile kararı açıklayacağı öğrenildi. - SİVAS