Sivasspor'da 20 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımda 20 oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve transfer komitesinin çalışmalara başladığını söyledi.

Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'de yarışın sonuna gelindiğini belirtti.

Ligde son zamanlarda kümede kalma mücadelesinin son haftalara kaldığını görmediğini aktaran Uygun, "Çok hatalar oldu, herkes çok hata yaptı. Kimi yönetimsel anlamda hata yaptı, kimi teknik direktör anlamında, kimi futbolcu kendiyle ilgili hatalar yaptı. Ama kaderin birçok şekilde etkilendiği ve insanların birbirini bu kadar kırdığı bir sezonu herhalde yaşamamışızdır." dedi.

"Hakemler için de çok kez projeler söyledim"

Ligde hakkı en çok yenen takımlar arasında İstanbulspor'un da olduğunu dile getiren Uygun, "Öyle bir zaman geldi ki penaltı dediğimiz penaltı olmadı, faul dediğimiz faul olmadı, aut dediğimiz korner oldu, beklediğimiz penaltı verilmedi. Yani böyle bir lig yaşadık." diye konuştu.

Uygun, değişmesi gereken sistemlerin değişmediğini, yapılması gereken projelerin ise hayata geçmediğini ifade etti.

Yıllardır projeler söylediğini belirten Uygun, "Benim derdim gençlerin Türk sporunda daha etkin olmaları ve iyi bir yerlere gelmeleri. Hakemler için de çok kez projeler söyledim. Türk futboluna, gençlerin geleceğine, takımların kaderine etki eden bir süreç yaşamadık." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon kim oluyorsa tebrik ediyoruz"

Türk futbolunun birçok sorununun olduğunu söyleyen Uygun, şunları kaydetti:

"Bu sorunların çözülmesi için bekleyenler ve yapılması gerekenler var. Yapması gereken yapmıyor, o zaman da insanlar soruyor, düşünüyor, söylüyor. Söylemenin de bir şey değiştirdiğine inanmıyor. Böyle bir hayat gidiyor. O yüzden de neleri söylemek lazım diye bazen düşünüyorum. Bir şeylerin iyi olması ve ülkem için üretmeye çalıştığımızda insanlar sürecin kendi takımları lehine olması için mücadele ediyor. Hakkaniyetli, adil, adaletli, Türk sporunun ve gençlerinin daha iyi olabilmesi adına elimizden geldiği kadar söylemlerle desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah bu lig hayırlısıyla, günahıyla, sevabıyla 2 hafta sonra bitiyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Düşenler bir an önce geri çıksın, şampiyon kim oluyorsa tebrik ediyoruz. Lige gelen Göztepe ve Eyüpspor'u tebrik ediyoruz."

"20 futbolcumuzun sözleşmesinin bittiği bir ortamdayız"

Uygun, ligin gelecek sezon daha zor geçeceğini vurgulayarak, daha çetin ve meşakkatli olacağı aşikar bir ligin kendilerini beklediğini ifade etti.

Sivasspor'un gelecek yıl planlamasının devam ettiğini belirten Uygun, "Takımımızdaki 27 futbolcunun sadece 7'sinin sözleşmesi devam ediyor. 20 futbolcumuzun sözleşmesinin bittiği bir ortamdayız. Bununla beraber yepyeni bir planlamaya transfer komitesi başkanı olarak Gökhan Karagöl ve ekibi çalışıyor. Yeni sezonda hayal ettiklerimizi başaracak bir kadroyu inşallah hep beraber kurarız." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.