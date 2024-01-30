Şilan Akbal, Van Büyükşehir Belediyespor'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımında forma giyen Milli Futbolcu Şilan Akbal, yeni sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Van'da geçtiğimiz sezon TFF Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesporun kadın futbol alt yapısından keşfedilerek U-15 Milli Takıma davet edilen sol bek Şilan Akbal, Makedonya'da düzenlenen özel turnuvada süre alarak ilk milli maçına çıktı. Bir haftalık milli takım serüveninin ardından ülkeye dönen Akbal, takımı Van Büyükşehir Belediyespor ile 2024 sezonu hazırlıklarına başladı. İdmanlarda sergilediği performans ile A Takım kadrosuna dahil edilen Şilan, 3. Ligin ilk maçına da geçtiğimiz haftalarda Ağrı deplasmanı ile başladı. Van temsilcisinin 15-0 galip geldiği ligin ikinci maçı 76 Iğdır Spor karşılaşmasında da 4 gol ve 4 asist ile ayrılan Akbal'ın sezona şimdiden damga vuracağı konuşuluyor. - VAN