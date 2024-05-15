Güncel Döviz Kuru #128181 Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar yükseliyor mu?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar 32,2840'dan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 34,9797'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,7419'dan satılıyor.

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