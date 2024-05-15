Güncel Döviz Kuru #128181 Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar yükseliyor mu?
15 Mayıs 2024 tarihli döviz kuru merakla araştırılıyor. Vatandaşlar, doların ne kadar olduğunu ve güncel döviz kuru değerlerini öğrenmek istiyor. Dolar kaç TL, 1 dolar ne kadar gibi soruların yanıtları gündemdeki yerini koruyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek ve doların kaç TL olduğunu öğrenmek için haberler.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Peki, Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar yükseliyor mu?
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DOLAR KAÇ TL?
Dolar 32,2840'dan satılıyor.
EURO KAÇ TL?
Euro 34,9797'den satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 40,7419'dan satılıyor.
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