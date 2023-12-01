Serdal Adalı: "Bando mızıkayla transfer yapılmaz"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, başkanlık yarışındaki rakibi Hasan Arat'ın, Paris Saint-Germain (PSG) Başkanı Nasır el-Halifi ile paylaştığı fotoğrafı değerlendirerek, "Selfie çektirmek transfer yapmak manasına gelmez. Transfer de öyle yapılmaz zaten. Bando mızıkayla transfer yapılmaz" dedi.

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, mevcut A takım ile ilgili düşüncelerinden transfer politikalarına, projelerine, TFF ile ilişkilerine ve diğer başkan adayı Hasan Arat ile arasındaki rekabete kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Camiada bir bölünmüşlük görüyoruz"

Yaklaşık 2 senedir kulübün maddi ve manevi bir erozyona uğradığı dile getirerek sözlerine başlayan Adalı, "Gitgide çoğala çoğala gidiyor. Maddi kısmı çok önemli değil, maddi kısmın tedavisi mümkün ama manevi kısmındaki erozyon çok daha üzücü ve tehlikeli. Tabii bu adaylık sebeplerinden birincisi. Beşiktaş hiç hak etmediği şekilde dışarıdan gelen sıkıntılarla boğuşamaz hale geldi. Çok sebep var, bunun bu hale gelmesinde. Birincisi iletişim kopukluğu var. Bir şekilde iletişimin tekrar düzgün hale getirilmesi lazım. Yönetimin taraftarla olan iletişimi çok kötü, bunu düzeltmek lazım. Basının takımla olan iletişimi çok kötü, yönetimle olan iletişimi çok kötü. Haliyle bu iletişim bozukluğundan dolayı da baktığınız zaman camiaya bir bölünmüşlük görüyorsunuz. Bu gerek taraftarlar arasında, gerek camianın tamamına baktığınız zaman. Bir an önce biz bunları halletmezsek, bu erezyonu durdurup tekrar bir yumruk haline getirmezsek maalesef dışardan gelen sıkıntılara gerekli tepkileri gösteremiyoruz. Geçtiğimiz dönemde federasyon başkanı ile yaşadığımız sıkıntılar var. Diğer takımlarla yaşadığımız sıkıntılar var. Onun için bir an önce camianın derlenip toplanıp tekrar eski kuvvetli haline gelmesi lazım. Bunun da inşallah seçimden sonra öncelikli üstünde zaman harcayacağımız, emek vereceğimiz bir konu olduğunun farkındayız. Düzelteceğimize de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurumsal yapının düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Adayı Adalı, "Aşağı yukarı 10 senedir, benim ilk yöneticilik devremden itibaren bir türlü kurumsal yapıyı istediğimiz gibi oluşturamadık. Türkiye'den örnek vereceğim bir takım yok gibi ama yurtdışındaki futbol takımlarından kurumsal yapıyı bir an önce tesis etmek lazım Beşiktaş'a. Ondan sonra uygulayacağımız sistemi, sizden sonraki gelenler bozamayacak şekilde kurmanız lazım. Kurumsallaşalım diyoruz ama işin özünde siz yönetim kısmında kurumsallaşmayı tamamlamadınız mı, dışarıya karşı o görüntüyü çok kötü veriyorsunuz" şeklinde konuştu.

"2-3 tane futbolcuyla yollarımızı ayıracağız"

Serdal Adalı, mevcut futbol takımı hakkındaki görüşleri ve transferde nasıl bir yol izleyeceklerine de değindi. Adalı, "İlk adaylığımı açıkladığım günden itibaren hep sordukları, projeniz nedir soruları, benim de ilk günden itibaren tek söylediğim şey, 'Birinci önceliğimiz, en büyük projemiz, şu anki mevcut takımımızın bir an önce ayağa kaldırılması ve hak ettiği yere getirilmesi'. Yoksa 85-86 milyon Euro'luk bir maliyetle sezon sonunda Türkiye liglerinde başarısız olmuş, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne katılmamış bir takım kalır elimizde. Ne futbolcu yollayabilirsiniz, ne de hep özlemimiz olan kaliteli, star futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'ne kalmadığınız müddetçe gelmesi zor hale gelir. Bunun için de bu taraftan yer boşaltmanız lazım. Maalesef o yıldız futbolcuların ilk sorduğu şey, takım Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu, oynamıyor mu? Getirmemiz de çok zorlaşacak. Onun için biz bu taraftan mevcut yabancı kontenjanı maliyetine çok bakmadan 2-3 tane futbolcuyla yollarımızı ayıracağız. Tüm çalışmalarımız 15 gündür devam ediyor. Scout ekipleri hocamızın istediği bölgelerde futbolcuları araştırıyor. Tabii devre arası transferi, zor transferdir ama inşallah Allah işimizi rast getirecek, eskiden getirdiği gibi. Devre arasında gereken değişiklikleri yapıp bu takımı yukarıya doğru taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Seçimden sonra Rıza hoca, Mehmet hoca ve ben oturup karar vereceğiz"

Seçimi kazandıkları takdirde Sportif Direktör olarak göreve başlayacak Mehmet Özdilek ve scout ekibinin uzun süredir transfer çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Adalı, "Rıza hocamızın (Çalımbay) belirlediği noktalar var. Oralara alternatifli olarak bir hazırlık yapıyorlar. İnşallah 3 Aralık akşamı seçim sonuçları çıktıktan sonra da tekrar Rıza hoca, Mehmet hoca ve ben oturup bu kararları ne taraftan yürüteceğiz, ona karar vereceğiz. 11 Ocak'a kadar da bu transferleri bitirmek istiyoruz" dedi.

"Bando mızıkayla transfer yapılmaz"

Başkanlık yarışındaki rakibi Hasan Arat'ın, PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile fotoğraf paylaşarak, bir transfer listesi üzerinde konuşacaklarına yönelik yaptığı açıklamaları da değerlendiren Serdal Adalı, şunları söyledi:

"Paris Saint-Germain başkanıyla selfie çektirmek transfer yapmak manasına gelmez. Transfer de öyle yapılmaz zaten. Bando mızıkayla transfer yapılmaz. Ayrıca köle ticareti yok ortada, Katarlı patron istedi, 'Sen Beşiktaş'a gideceksin' dediğinde de futbolcuların gelecek diye bir şartı da yok. Her zaman söylüyorum biz daha sessiz sedasız transferlerimizi yaparız, geçmişte yaptık. Bunun nasıl yapılacağını da biliyoruz ama ben hiçbir zaman, hiçbir devrede yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermem. Kimseye de umut ya da hayal satmam. Benim karakterim değildir. Ben her zaman yapabileceğim şeyleri söylerim ama yaparım."

"Hiçbir hayali, yapılamayacak proje yok"

Ayakları yere sağlam basan projeler ilan ettiklerini belirten siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, Beşiktaş Gayrimenkul Projesi'nin detaylarını paylaştı. Serdal Adalı, "Son 2-3 haftadır bir projenin var mı diye sorulduğunda futboldan sonraki projelerimin ne zaman ayağı yere sağlam basar, bunların yapılabilecek olduğunu görürüm, emin olurum, ondan sonra camiamla paylaşırım dedim. Dün de paylaştık. Bu projelerinin içinde hiçbir hayali, yapılamayacak proje yok. Şu projeleri de açıklamak gibi, sırf oy alalım diye zorunluluğumuzda yok. Acaba böyle bir proje açıklarsak oy alırız diye bir düşünce içinde de değiliz. Bir gayrimenkul projemiz var. Beşiktaş'ın ciddi şekilde ciddi büyüyerek giden borçlarını ödeyebilecek, 3-4 sene içinde en azından yüzde 80-85'ine cevap verebilecek, bankalara olan ödemeleri yapabilecek sağlam bir projedir. Hafta başı inşallah seçimden sonra buradaki araziyi satın alacağız. Bunun finansmanını da ben ve yönetimdeki 2-3 arkadaşım karşılayacak ve Beşiktaş'ın üstüne tapusunu aktaracağız. Sonraki bölümlerde de yine sağında ve solundaki arazilerle de bir ekip var ki gelir karşılığı projeye paylaşımlı şekilde dahil olmak istiyor. Yine başka bir tarafta 70 dönüm var, satabiliriz de gelir paylaşımına da gidebiliriz diyor. O yüzden yerini, mevkiini söylemek istemiyorum, rakam da söylemek istemiyorum ki daha şuralarda Beşiktaş'a kazandırabileceğimiz araziler var, fiyat artışına sebep olmamak için" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş'ın bu projeyle 1 TL borcu kalmaz"

Beşiktaş Gayrimenkul Projesi'nin geçtiğimiz sene içinde bir hazırlık aşamasından geçtiğini de sözlerine ekleyen Adalı, "Ayrıca bu proje Serdal Adalı'nın bir projesi değil ya da Serhan Çetinsaya'nın bir projesi değil, bu proje Beşiktaş'ın projesidir" diyerek şöyle devam etti:

"Onun için bu projeyi değersiz hale getirmeye çalışmasınlar. Biz bu seçimi kazanacağımızdan eminiz. Aksi takdirde yapmak isterlerse gerekirse mal sahipleri orada, ödenecek para belli, giderler anlaşırlar bu projeye de devam ederler. Burada aşağı yukarı 300 ile 400 civarı bir konut villa projesi bu. Emlak gayrimenkul ile görüştük. Onlar da bütün projeyi incelediler. Onlar da çok olumlu yanaştı. Onlarla da bir ön görüşme yaptık. Mutabık kaldığımız bir anlaşmamız var. Aşağı yukarı 8 ila 10 ay arasında projelerin hazırlanması, imar değişikliklerinin yapılması, sonrasında tahmin ediyorum 12. ayda da temelini atmış oluruz. 3 senelik bir süresi var, toplamda 4, 4.5 sene gibi bir inşaat süresi görünüyor. Buradan gelecek gelirleri de kulübün direkt gelirlerini katmadan, mevcut Bankalar Birliği'nden aldığımız, o konsorsiyumdan aldığımız borçların ödenmesi için direkt oraya yönlendirdik. O bankalarda bu işin içinde olacak. Vergi borçları, sigorta borçları yine buradan ödenecek. Tahmin ediyorum ben projenin bitiminde bir miktar para kalabilir ama Beşiktaş'ın ne bankalara ne de maliyeye, sigortaya hiçbir şekilde 1 TL borcu kalmaz."

"Akatlar Spor Kompleksi sıfırdan inşa edilecek"

Siyah-beyazlıların borç yükünü hafifletecek veya kapatacak başka projelerinin olup olmadığının sorulması üzerine de Başkan Adayı Adalı, "Kısa vadede yapacağımız projeler var. Yine Akatlar Kompleksi var, imzasını attığımız. Mesela buradaki eski Akatlar Kompleksi'nin, kapalı spor salonunun baştan sıfırdan inşaata başlanması, onun da belli bir süresi var. Buradan gelecek gelir de yine diğerine paralel şekilde 2, 3 seneden sonra, çünkü burada kiralanabilir alanlar var, ticari üniteler var. Buradan gelecek gelirler yine hemen hemen diğeri ile eşzamanlı" ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği anlaşmasının kulüplere külfet olmadığı düşüncesinden de bahseden Adalı, "Her zaman yardımcı oldular kulüplere. Ama şu projeler geri dönüş başladığı zaman zaten öyle bir sıkıntımız kalmayacak" dedi.

"Altyapının, A takıma en az senede 2-3 tane futbolcu verir hale gelmesi lazım"

Serpil Hamdi Tüzün Futbol Akademisi ve bu projenin altyapıya yapacağı etkileri anlatan Adalı, söz konusu projeyi 2011 yılında kendisinin hazırladığını söyledi. Adalı, "Bir türlü de kısmet olmadı o devrede, devreye almak için. Şu anda mevcut tesislerimizin bir değer kısmında yine Orman Bakanlığı'ndan bir ek alan talebimiz var. Orman Bakanlığı ile de görüştüm geçtiğimiz hafta. Hazırlıklarını yapıyoruz, Allah kısmet ederse hemen pazartesinden sonra buranın müracaatlarını yapıp, 88 bin metrekarelik bir alana futbol akademisini gerçekleştirmek istiyoruz. Serpil Hamdi Tüzün hocamızın adını yaşatmak için onun adını verdik. Burada da her zaman Beşiktaş'ın çok övündüğü, övünerek söylediğimiz altyapımızın çok daha kuvvetli hale gelip, normal A takıma en az senede 2-3 tane futbolcu verir hale gelmesi için bu tesisi kısa sürede bitireceğiz ve alt yapının yüzde 90'a yakınını burada toplayacağız. Şu projenin devamında ben çok umutluyum" şeklinde konuştu.

"İnsanları boş hayallerle kandırmak hiç güzel bir şey değil"

Başkanlık seçimindeki rakibi Hasan Arat'ın, 'Biz ne açıkladıysak karşısına benzer bir iş yapıştırmaya kalktılar. Öyle sanıyorum ki taklitler asıllarını yaşatır kuralı unutulmuş' sözlerine Adalı, şu cevabı verdi:

"Kendi düşüncesi. Mesela bizim bir application projemiz yok. Öyle 25 milyon Euro senede borç ödeyecek bir application projemiz yok. Projelerimiz bunlar, bunlar gerçek projeler, gerçek rakamlar ve Beşiktaş'ın mali durumuna ilaç olacak projeler bunlar. Ben hiç kimsenin yaptığı projeye öyle bir saygısızlık yapmam. Emek verilmiş. Ama rakamlara itiraz ederim çünkü insanları böyle boş hayallerle, boş rakamlarla kandırmak hiç güzel bir şey değil."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilişkiler

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerde beyaz bir sayfa açabileceklerini dile getiren Serdal Adalı, "Hiçbir zaman ne Beşiktaşlılık duruşumuzu bozarız, ne efendiliğimizi bozarız. Sıfırdan tekrar başlarız. Bundan sonra da Beşiktaş'ın en küçük hakkının yenildiğini hissedersek, görürsek onun da cevabını çok sert şekilde verip, hakkımız ararız" diye konuştu.

'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilk görüşmede neler konuşmayı planlıyorsunuz?' sorusunun ardından da Adalı, "Önce bir başkan seçileyim, ondan sonra Mehmet Büyükekşi ile ne zaman, nerede görüşeceğimize karar veririz. Biz gerekli şekilde tüm Beşiktaş'ın haklarını koruruz. Ondan hiç şüpheleri olmasın, camia da bilir zaten beni" dedi.

"İddiamızı devam ettirmek için Fenerbahçe maçını kazanmamız lazım"

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın seçimden bir hafta sonra sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçıyla alakalı görüşlerini aktarırken, kongre üyelerine de seslendi. Başkan Adayı Adalı, "İnşallah Fenerbahçe maçını kazanacağız. İddiamızı da devam ettirmek için kazanmamız lazım. Genel kurul üyelerimiz için de Beşiktaş'ın bundan sonra daha iyi görmek istiyorlarsa, mali yapının düzelmesini istiyorlarsa, çocukların gururla ertesi gün okullarına formalarla gitmelerini istiyorlarsa, çok sağlam, gururlu, onurlu, dışarıyla çok iyi bir mücadele eden Beşiktaş istiyorlarsa gelip oylarını kullansınlar. Hepsine de çok teşekkür ediyorum şimdiden" diyerek sözlerini tamamladı. . - İSTANBUL