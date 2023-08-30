Şanlıurfa'da Gençler İçin Yeni Spor Kompleksi

Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehirlerinin başında gelen Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kente kazandırdığı Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı Spor Kompleksinde geleceğin sporcuları yetişiyor.

"Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır" diyerek her zaman gençlerin yanında olan ve desteklerini artırarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Eyyübiye'de gençler tam donanımlı spor kompleksine kavuştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Eyyübiye İlçesi Osmanlı Mahallesinde hizmete sunulan ve gençlerin uğrak yeri olan Osmanlı Spor Kompleksinde yüzme havuzları, spor salonu, soyunma odaları, mescit, dart odası, bilgisayar odası, masa tenisi odası, Satranç odası ile idari hizmet odaları yer alıyor. Sıcak yaz günlerinde göletler ve sulama kanallarına girmek yerine güvenli ve hijyenik olan Osmanlı Yüzme havuzunda serinleyen gençler, geleceklerine yön verecek olan spor aktivitelerini ve antrenmanlarını yine aynı alanda bulunan tam donanımlı spor salonunda yapıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde sabahın ilk saatlerinde başlayan antrenmanlara ısınma hareketleri yaparak başlayan gençler, salon sporlarında judo, tekvando, boks, güreş gibi çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. - ŞANLIURFA