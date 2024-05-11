Samsun'da Off-Road Şampiyonası Heyecanı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 32 aracın katılımıyla off-road heyecanı yaşandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki 2024 Off-Road Şampiyonası 1. ayak yarışlarında ilk günkü orman etapları yarışmacıların kıyasıya mücadeleleriyle tamamlandı. 32 aracın katıldığı yarışlarda orman etabı Vezirsuyu Tabiat Parkı mevkiinde yapıldı. Türkiye Off-Road Şampiyonası için yarışan sporcular seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Yarış alanına gelerek yarışmalar hakkında bilgi alan Samsun Valisi Orhan Tavlı, yarışmacılarla sohbet ederek başarılar diledi. Samsun Valisi Tavlı'ya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar eşlik etti. - SAMSUN