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Sakarya Bike Fest MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ile sona erdi

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Sakarya Bike Fest, MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarıyla sona erdi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleşen yarışlarda 15 ülkeden 57 sporcu kıyasıya mücadele etti. İsveçli Edvin Lindh ve İtalyalı Gaia Tormana şampiyon oldu.

"Sakarya Bike Fest", MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası yarışlarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle 2018 yılından bu yana düzenlenen ve 16 Mayıs'ta başlayan festivalin son gününde MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları düzenlendi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "elit kadınlar" ve "elit erkekler" kategorilerinde yapılan şampiyonada, 15 ülkeden 57 sporcu, 4,5 kilometrelik zorlu arazi şartlarında şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Yarış sonunda elit erkeklerde İsveçli Edvin Lindh şampiyon olurken, Fransız sporcu Lorenzo Serrez ikinci, Avusturyalı pedal Theo Hauser ise üçüncü sırada yer aldı.

Elit kadınlarda ise İtalyalı Gaia Tormana birinciliği, Hollandalı Didi de Vries ikinciliği, Fransalı pedal Madison Boissiere ise üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.

Etkinlik, seyirciler arasından 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilmesinin ardından akrobasi pilotu Birkan Polat'ın gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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