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Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir'e geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir'e geldi

Göztepe'nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in İş Geliştirme Başkanı Roberto Gagliardi İzmir'e geldi.

Göztepe'nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in İş Geliştirme Başkanı Roberto Gagliardi İzmir'e geldi.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in iş geliştirme başkanı Roberto Gagliardi İzmir'e geldi. Şirketin Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen'i temsilen Göztepe'nin futbol yapılanmasında en yetkili isim olması beklenen Gagliardi, bu hafta transfere başlayacak. İngiltere'de daha önce Leyton ve Bolton'da görev yapan, Portsmouth'un futbol operasyonlarının başında yer alan Gagliardi, Ankersen ile çalışmaya başladı.

Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilecek Turgay Altay'ın da İzmir'e geldiği, çarşamba günü çalışmalara başlayacak takımın başında sahaya çıkacağı ifade edildi.

(Ali Gözeten /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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