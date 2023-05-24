Poyrazın Kızları, Süper Lig'de

Zonguldak'ta devam eden Kadınlar Hentbol 1. Ligi play-off'larında Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında Sivas Belediyespor'u 33-26 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı ve bitime bir maç kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Zonguldak'ta devam eden Kadınlar Hentbol 1. Ligi play-off'larında Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında Sivas Belediyespor'u 33-26 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı ve bitime bir maç kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan Poyrazın Kızları, maça istekli başladı. Mücadelenin 11. dakikasını 8-2 önde geçerken, 18'de farkı 7 sayıya (12-5) çıkardı. Üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı da 18-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Poyrazın Kızları, farkı açmaya devam etti.

Karşılaşmadan 33-26 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off'un bitimine 1 maç kala zafere ulaştı. Bu sonuçla play-off'ta 3'te 3 yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor puanını 9'a çıkardı ve bitime bir maç kala şampiyon olarak Süper Lig'i garantiledi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off'taki son maçında 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 18.00'de Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın oyuncusu Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Ela Yıldız seçildi.

Salon: Zonguldak GHSİM Site

Hakemler: Hasan Tiryaki, Tayfun Torçuk

Sivas Belediyespor: İlayda Çıtak, Ebru Şimşek 2, Aslı Nur Çamcı 5, Seda Naz Turp 3, Ayşenur Arslan 6, Zelal Karataş 4, Sevval Demiray 2, Zehranur Kulmaç 1, Yeliz Çevik, Serap Okçu 3, Beyzanur Kösedağı, Şazime Demircan, Çiğdem Solmaz

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Eda Köşker, Sude Çiftçi 6, Melike Kasapoğlu 1, Güliz Karaman 4, Sinem Yapıcı 2, Büşranur Şaş 7, Elif Çağla Şen 2, Ela Yıldız 2, Ecrin Çetin 2, Damla Güleç 2, Kübra Kandemir 3, Hazal Çitil 2, Çağla Güleç, Busenur Binay, Lena Mot

Devre: 11-18

2 dakika cezaları : Çağla Güleç, Damla Güleç, Güliz Karaman (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Yeliz Çevik (Sivas Belediyespor) - BURSA